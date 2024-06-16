【新品‼︎】トレインシミュレータ　九州新幹線専用ノッチギア

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商品詳細
PS2用コントローラー「マルチトレインコントローラー」で使用するノッチギアの出品です。音楽館のPS2ソフトTrainSimulator九州新幹線をプレイするために必要な製品です。九州新幹線用とリレーつばめ用の2種類のノッチギアがセットになっています。今では入手困難な希少品で、しかも未開封新品です！探していた方この機会にぜひご購入ください！
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