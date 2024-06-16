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【新品‼︎】トレインシミュレータ　九州新幹線専用ノッチギア
商品番号 E51492534781
商品名

【新品‼︎】トレインシミュレータ　九州新幹線専用ノッチギア
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 6,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS2用コントローラー「マルチトレインコントローラー」で使用するノッチギアの出品です。音楽館のPS2ソフトTrainSimulator九州新幹線をプレイするために必要な製品です。九州新幹線用とリレーつばめ用の2種類のノッチギアがセットになっています。今では入手困難な希少品で、しかも未開封新品です！探していた方この機会にぜひご購入ください！
http://narcologia.ru/goods/moped121668.html
http://narcologia.ru/goods/marshal288080.html
http://narcologia.ru/goods/recycling792614.html
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