レペゼンフォックス アクリルスタンド アクリルキーホルダー 【DJ社長】

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商品詳細
レペゼンフォックスアクリルスタンドアクリルキーホルダーDJSHACHOクレマス限定景品6点セットになります。バラ売りは不可です。オンラインクレーンゲームで獲得 新品・未開封になります。一度も開封していない為、本体の状態を確認していませんのでご了承下さい。プライズ品の為、袋に傷や凹みが多少なりあります。また素人が保管している為、ご理解の程お願いします。アクリルスタンドアクスタキーホルダーRepezenFoxxレペゼン地球
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