性の劇薬　Blu-rayスペシャル・エディション



DVD&Blu-ray 10月28日（水）発売決定！ | 映画「性の劇薬」



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映画チラシサイト：性の劇薬

性の劇薬のBlu-rayスペシャル・エディションです。保存用で保管していたため、新品未開封です。映画公開時のパンフレットもおつけします。【同梱特典】特製三方背特別ケース/水田ゆき先生書き下ろしイラストポストカード＋場面写真プロマイド【特別映像】スペシャルメイキング/プレミア試写会舞台挨拶/キャスト・監督座談会/劇場予告#性の劇薬#BL#bl定価 6980＋税