IVE❣️レイ　DIVE 1期 韓国 ファンクラブ特典トレカ

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商品詳細
IVE1STOFFICIALFANCLUB特典トレカとなります。前後の写真となっております。(裏面は該当メンバーにチェックが入っております)海外製品のため初期傷がある可能性があります。⚠️値下げ対応はしておりません。未開封のため、開封して不備があってもこちらで責任は負いかねます。在庫確認の為、購入前に必ずコメントをお願いしております！！場合によってはキャンセルさせて頂きます。アイヴ アイブ IVEivediveユジンレイウォニョンリズイソガウルアイズワン・IZONE・izone・IZ*ONE
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