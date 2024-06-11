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商品詳細
1000台限定のニンテンドー3DS\"CHOTTOSUPERKINOKOEDITION\"です。液晶にキズはございません。本体外装に写真では分かりませんが浅いキズがあります。動作確認済みです。値下げ不可即購入歓迎ARカード欠品写真に写ってるもので全てです。マリオカートはつきません。プチプチ梱包にて発送です。ご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/freezer101898.html
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1000台限定 3DS CHOTTO SUPER KINOKO EDITION-
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