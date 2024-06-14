

特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選 特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選



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日本を代表するイラストレーターでありデザイナーの、和田誠（2019年7月死去）のイラスト集です。1977年から2008年までの31年にわたり担当してきた、週刊文春の表紙イラストをカラーで130点を収録。鮮やかな色で描かれた、花や動物、身近にある小物や風景といったモチーフが和田誠独特のユーモアとタッチで描かれた作品が収められた一冊です。巻末に、和田誠本人が週刊誌掲載時に各作品ごとに書いた”表紙画について”の短文が再録されており、絵のタイトルが全て曲名からつけられていたことなど大変興味深い話が載っています。この短文を読んでから絵を見ると又違った興味が湧いてきます。目立った傷や汚れはありません。size:300mmx230mmx20mmハードカバー