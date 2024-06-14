  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選
商品番号 S63680397893
商品名

特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

日本を代表するイラストレーターでありデザイナーの、和田誠（2019年7月死去）のイラスト集です。1977年から2008年までの31年にわたり担当してきた、週刊文春の表紙イラストをカラーで130点を収録。鮮やかな色で描かれた、花や動物、身近にある小物や風景といったモチーフが和田誠独特のユーモアとタッチで描かれた作品が収められた一冊です。巻末に、和田誠本人が週刊誌掲載時に各作品ごとに書いた”表紙画について”の短文が再録されており、絵のタイトルが全て曲名からつけられていたことなど大変興味深い話が載っています。この短文を読んでから絵を見ると又違った興味が湧いてきます。目立った傷や汚れはありません。size:300mmx230mmx20mmハードカバー
http://narcologia.ru/goods/seamless796229.html
http://narcologia.ru/goods/injure771367.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful624551.html 特別飛行便 和田誠・週刊文春表紙画選 | eclipse plus ＋ shop
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便 週刊文春表紙画選(和田誠) / 古本、中古本、古書籍の通販は ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選和田誠・週刊文春表紙画選 / 特別飛行便 - 文房具・雑貨ラインナップ ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便 : 和田誠・週刊文春表紙画選(和田誠 著) / 古本、中古本 ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便 : 和田誠・週刊文春表紙画選(和田誠 著) / 古本、中古本 ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便 和田誠・週刊文春表紙画選 - 古本買取販売 ハモニカ古書店 ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便 和田誠・週刊文春表紙画選 – smokebooks shop
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選Amazon.co.jp: 特別飛行便 和田誠 週刊文春表紙画選 : 文房具 ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選和田誠 特別飛行便 週刊文春表紙画選 帯 1982年 文藝春秋社 | トムズ ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選xc20/特別飛行便・週刊文春表紙画選 和田誠 イラスト画集 昭和57年 ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選和田誠 特別飛行便 週刊文春表紙画選 帯 1982年 文藝春秋社 | トムズ ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選Amazon.co.jp: 特別飛行便 和田誠 週刊文春表紙画選 : 文房具 ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選特別飛行便 和田誠・週刊文春表紙画選 | eclipse plus ＋ shop
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選和田誠 特別飛行便 週刊文春表紙画選 帯 1982年 文藝春秋社 | トムズ ...
特別飛行便／和田誠・週刊文春表紙画選

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru