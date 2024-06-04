zerobaseone zb1 トレカ リッキー ラキドロ ktown4u

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商品詳細
ZEROBASEONEYOUTHINTHESHADE◎リッキーktown4uラキドロARTBOOK＆スペシャルセット海外製品となります。韓国の店舗にて購入しました。初期から傷やスレ等ある場合がございます。素人が管理していたものとなる為ご理解頂ける方のみご購入お願いします。スリーブ＋硬質ケース＋防水対策をして発送予定です。ZEROBASEONEzb1ゼベワンキムジウンジャンハオソンハンビンソクマシューキムテレリッキーキムギュビンパクゴヌクラキドロトレカ
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