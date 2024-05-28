

ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン



ポケットモンスター ウルトラサン ポケットモンスター ウルトラサン

3DS『ポケットモンスターウルトラサン』の中古ソフトです。【即購入大歓迎です❗】⭕️ガチ勢専用最強データソフト‼️⭕️合計1013体収録すべて剣盾で使用可能なポケモン❗️全ポケモンオシャボ入り⭐︎夢特性多数★BOX1〜21★計630体＊剣盾で使用可能なポケモン全種 すべて色違い レート使用率トップの性格厳選済み 6VACS0厳選済み 未育成、お好みに育成して下さい❗️＊入手困難希少ポケモン多数 海外配布限定＆現在入手不可ポケモン収録❗️ ・古びた海図ミュウ色違い ・クリスタル産セレビィ色違い ・海外配布限定ジガルデ色違い ・WISHMKRジラーチ色違い ・CHANNELジラーチ色違い ・海外限定配布『四世代伝説』色違い ・配布限定『ふんか』ヒードラン ・配布限定『そらをとぶ＆なみのり』ピカチュウ 他にも多数収録‼️⭕️剣盾環境対応『育成済みポケモン』計300体＊『剣盾人気準伝説』育成済み120体（22〜25）＊『使用率トップ厨ポケ』育成済み180体（26〜31）・性格、特性、技など剣盾の新環境に対応❗️・色違い・通常色と複数の個体にて収録。・道具完備、なつき度＆PPMAX、ポケルス感染、全Lv100 ＊『海外産6Vメタモン』計30体・全性格25種類6V・A05V（控えめ、臆病）・S05V（冷静、勇敢、呑気）・「赤い糸」持ち★ふしぎなおくりもの★＊『配布限定レアポケモン』★BP\u0026フェスコイン等多数保持★★道具・技マシン★＊全種類アイテムコンプリート・育成アイテム等多数完備・オシャボ、マスターボール等多数完備・技マシンコンプ⭕️オプション（画像参照）＊親名変更 4000円＊剣盾『新登場』準伝説30体セット 3000円＊剣盾コンプ150匹セット 8000円＊アルセウス コンプ 8000円＊パルデア コンプ 9800円 ※育成済み希望 2000円⭕️安心のホーム移動100%保証すべて正規の個体です。ポケモンホームへの移動すべて確認済み⭕️動作確認済み※色違い未解禁のものは通常色のみです。⚠️中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。78#3DS#Switch#ウルトラサン#ウルトラムーン#ソード#シールド