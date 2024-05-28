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商品詳細
3DS『ポケットモンスターウルトラサン』の中古ソフトです。【即購入大歓迎です❗】⭕️ガチ勢専用最強データソフト‼️⭕️合計1013体収録すべて剣盾で使用可能なポケモン❗️全ポケモンオシャボ入り⭐︎夢特性多数★BOX1〜21★計630体＊剣盾で使用可能なポケモン全種 すべて色違い レート使用率トップの性格厳選済み 6VACS0厳選済み 未育成、お好みに育成して下さい❗️＊入手困難希少ポケモン多数 海外配布限定＆現在入手不可ポケモン収録❗️ ・古びた海図ミュウ色違い ・クリスタル産セレビィ色違い ・海外配布限定ジガルデ色違い ・WISHMKRジラーチ色違い ・CHANNELジラーチ色違い ・海外限定配布『四世代伝説』色違い ・配布限定『ふんか』ヒードラン ・配布限定『そらをとぶ＆なみのり』ピカチュウ 他にも多数収録‼️⭕️剣盾環境対応『育成済みポケモン』計300体＊『剣盾人気準伝説』育成済み120体（22〜25）＊『使用率トップ厨ポケ』育成済み180体（26〜31）・性格、特性、技など剣盾の新環境に対応❗️・色違い・通常色と複数の個体にて収録。・道具完備、なつき度＆PPMAX、ポケルス感染、全Lv100 ＊『海外産6Vメタモン』計30体・全性格25種類6V・A05V（控えめ、臆病）・S05V（冷静、勇敢、呑気）・「赤い糸」持ち★ふしぎなおくりもの★＊『配布限定レアポケモン』★BP\u0026フェスコイン等多数保持★★道具・技マシン★＊全種類アイテムコンプリート・育成アイテム等多数完備・オシャボ、マスターボール等多数完備・技マシンコンプ⭕️オプション（画像参照）＊親名変更 4000円＊剣盾『新登場』準伝説30体セット 3000円＊剣盾コンプ150匹セット 8000円＊アルセウス コンプ 8000円＊パルデア コンプ 9800円 ※育成済み希望 2000円⭕️安心のホーム移動100%保証すべて正規の個体です。ポケモンホームへの移動すべて確認済み⭕️動作確認済み※色違い未解禁のものは通常色のみです。⚠️中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。78#3DS#Switch#ウルトラサン#ウルトラムーン#ソード#シールド
http://narcologia.ru/goods/ramshackle4766.html
http://narcologia.ru/goods/seamless663029.html
http://narcologia.ru/goods/plaque163207.html
ポケットモンスター ウルトラサン
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