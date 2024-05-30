希少❤️Tarot Arista

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商品詳細
古い版のタロットアリスタアリスタタロットになります。箱傷みあります。カードは、殆んど使用しておりません。解説書はフランス語。フランスのマルセイユのタロットカードで、スートごとに色分けされ、正逆の意味も書いてある、初心者向けのカードです。#タロット関連出品はこちらをタップ#インセンス関連出品はこちらをタップ
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