ファイナルファンタジー 25周年アルティメットボックス

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※値引き不可※輸送用ダンボール付きの未開封品となります。写真撮影のためダンボールは開封しております。ダンボールに凹みがあります。状態は写真でご確認の上ご購入をお願いいたします。＜セット内容＞・「FINALFANTASYI～XIII」ゲームソフト全13種セット（限定版特別デジパック仕様、スペシャルピクチャーレーベル）FINALFANTASY（PlayStation）ディスク枚数1枚FINALFANTASYII（PlayStation）ディスク枚数1枚FINALFANTASYIII（PlayStationPortable）ディスク枚数1枚FINALFANTASYIV（PlayStation）ディスク枚数1枚FINALFANTASYV（PlayStation）ディスク枚数1枚FINALFANTASYVI（PlayStation）ディスク枚数1枚FINALFANTASYVIIINTERNATIONAL（PlayStation）ディスク枚数4枚FINALFANTASYVIII（PlayStation）ディスク枚数4枚FINALFANTASYIX（PlayStation）ディスク枚数4枚FINALFANTASYX（PlayStation2）ディスク枚数1枚FINALFANTASYXIヴァナ・ディールコレクション2（PlayStation2）ディスク枚数1枚FINALFANTASYXII（PlayStation2）ディスク枚数1枚FINALFANTASYXIII（PlayStation3）ディスク枚数1枚・天野喜孝氏製作FF25周年ビジュアルミニレプリカ※限定アイテム・FF25周年記念ビジュアルアート集CrystalArtWorks※限定アイテム・FF25周年記念特別編集映像ディスク（仮称）※限定アイテム・FF25周年記念ミュージックセレクションCD／2枚組（仮称）※限定アイテム・天野喜孝氏製作FF25周年ビジュアル展示用アクリルスタンドアイテムコード類は期限切れの可能性がありますので保証できかねます。上記ご理解の上ご購入をお願いいたします。