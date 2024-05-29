JUPITER フルート　新古品　高級

10年前フルートを吹きたいと思い買いました。が、全く吹きませんでした。楽器やに5万以下はフルートではないと言われ、55000円で購入しましたが吹かず、、物置で眠っていました。使わないので出品いたします。使っていませんがフルート本体に変色は見られますので細かいかたはお控え下さい。種類...フルートアクセサリー・パーツ...ケース



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