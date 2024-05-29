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商品詳細
10年前フルートを吹きたいと思い買いました。が、全く吹きませんでした。楽器やに5万以下はフルートではないと言われ、55000円で購入しましたが吹かず、、物置で眠っていました。使わないので出品いたします。使っていませんがフルート本体に変色は見られますので細かいかたはお控え下さい。種類...フルートアクセサリー・パーツ...ケース
http://narcologia.ru/goods/parenthesis245244.html
http://narcologia.ru/goods/unusable406474.html
http://narcologia.ru/goods/browse492091.html
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JUPITER フルート 新古品 高級 - 管楽器
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