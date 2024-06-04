季刊誌 不思議 18冊セット

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商品詳細
「不思議」は1980年代に発行された40ページほどの季刊誌になります。毎号特集があり、ゾンビボール、ロープとリング、シガレットマジック、カードマニプレーション、リンキングリングといったメジャーな現象を丁寧に解説します。その他には著名人へのインタビューや、最新マジックの紹介、マジックショップの案内、商品紹介、コラム、イベントレポートなど盛りだくさんな内容です。
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