《ジャンク品》Panasonic ゲームキューブ Q

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パナソニック製のSL-GC10-Sです。ディスクトレイの開閉が出来ず、ゲーム、DVDの動作確認ができない為、ジャンク品として出品します。もっと詳しく見たい箇所ございましたらお気軽にお尋ね下さい。《出品内容》•Q本体 起動のみ確認済み 素人目には目立つような傷や汚れは見受けられませんでしたが、気になるかもと思われる傷を掲示しています。(画像7枚目)•ゲームキューブコントローラ 動作確認済み 目立つ汚れや傷はありませんが、左スティックにややベタつきがあります。•リモコン 起動ボタンのみ動作確認済み 電池は入っていません。•音声/映像コード•電源コード•取扱説明書 折れ目や破けがあります。(画像5枚目)•箱 状態悪いです。テープ跡や汚れがあります。(画像6枚目)•マリオパーティ6 こちらの機器では動作確認済みです。 マイク封入ジャンク品として出品しているため、返品は不可とさせて頂きます。中古品、長期自宅保管のほど、ご理解いただきご検討願います。即購入OKです。