【現品限り】浜田省吾 ON THE ROAD 2022 武道館 Tシャツ L

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☆未開封品☆浜田省吾ONTHEROAD2022武道館TシャツサイズはLサイズです。未開封品になりますが、自宅保管になります。パッケージにはシワや汚れがついております。ご了承頂けるようでしたら、開封し検品の上、新しい袋へ入れ替えて発送させて頂きたいと思います。ご購入前にコメント頂けると幸いです。そのまま未開封でのご希望でしたら、無いとは思いますが、Tシャツの糸ほつれやプリントの不備のクレームは一切お受けできません。即購入して頂いて構いません。ご了承の程、ご購入下さいませ。貴重な武道館公演の完売Tシャツです。主人も大切にしており、出品しようか最後まで悩んでおりましたので、こちらの商品につきましては、お値下げは考えておりません。ただいま出品しております、浜田省吾のバンダナを同時購入して頂けるようでしたら、セットで300円お値引きさせて頂きます。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。人気ソロアーティスト···浜田省吾