王鐸字典　伊藤松濤編

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経年劣化で日焼けしていますが、問題なく調べられます。写真の通りご確認していただき、中古品にご理解の上、ご購入をお願いします。貴重な書物なので価値はあると思います。6000円→5890円→5500円値下げ出版年月日等：1983.61991.710刷発行宅配コンパクトで送ります。二玄社より引用↓明末清初第一にも挙げるべき王鐸の書法は、行草作品制作の無二の指標。新出資料を含む膨大な諸資料をもとに編まれた、初の本格的な王鐸字典。見出字3400、収録字数約30000。拓本類は白黒を反転し、索引を完備する。編者半生涯をかけた学書者必携の書。「王鐸字典」伊藤松濤定価:6600円 品切、重版未定#王鐸字典#伊藤松濤#伊藤_松濤#本#芸術／絵画・彫刻#中国史#書道#明#清#二玄社#字典#漢字#美術#アート#篆刻#印鑑