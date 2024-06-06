プレイステーション5 本体　コントローラー白新品・紫形2個

「プレイステーション5」定価:￥60,478円（税込）#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5購入から約半年経ちましたが特に大きな傷等ありません。側面に小さな窪みがありますが近くで見ないとわかりません。プレイ時間は約30時間でした。コントローラーはPlayStationクリニックにて新品に交換しております。※9月1日白1個紫1個計2個私の仕事の関係からなかなかできないのでお譲りします。他のサイトにも掲載しておりますので、お急ぎでお買い求めくださいませ！基本的に翌日に発送して2日程度で配達完了すると思います！何かございましたらコメントにお願い致します！



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