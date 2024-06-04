グロリアス デイ　マーサスプライド

２００１年に３００枚限定でリリースされました。３曲入りのCD-Ｒです後に１００枚追加リリースされていますが、本商品は初回リリースのCD-Rです。現在は生産されておりません。収録曲1GLORIOUSDAY2RUNNINGFANTASY3DREAMERメンバー 第５期吉田\"LEO\"隆（マリノ）筒井計二永守\"RONNY\"晃 （４４マグナム）横井信一 （マリノ）大内 優かなりの年数が経っていますが、ケースに若干の擦れ跡がある程度で歌詞カードも年数経過の割にキレイです。盤面も目立ったキズなく、再生確認いたしました。※ CD‐Rなので、プレイヤーによって再生できない場合がございます。 （届けられた状態維持で返品可）



MUTHAS PRIDE/マーサス・プライド○GLORIOUS DAY/グロリアス・ディ ...



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マーサス・プライド / アフター・ティアーズ～明日への光-BEYOND BATTLE RECORDS



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