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グロリアス デイ　マーサスプライド
商品番号 A64580737002
商品名

グロリアス デイ　マーサスプライド
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２００１年に３００枚限定でリリースされました。３曲入りのCD-Ｒです後に１００枚追加リリースされていますが、本商品は初回リリースのCD-Rです。現在は生産されておりません。収録曲1GLORIOUSDAY2RUNNINGFANTASY3DREAMERメンバー　第５期吉田\"LEO\"隆（マリノ）筒井計二永守\"RONNY\"晃　（４４マグナム）横井信一　（マリノ）大内　優かなりの年数が経っていますが、ケースに若干の擦れ跡がある程度で歌詞カードも年数経過の割にキレイです。盤面も目立ったキズなく、再生確認いたしました。※　CD‐Rなので、プレイヤーによって再生できない場合がございます。　（届けられた状態維持で返品可）
http://narcologia.ru/goods/insignificant596182.html
http://narcologia.ru/goods/cotton191661.html
http://narcologia.ru/goods/composite322954.html

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