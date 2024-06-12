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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ヨルシカの「だから僕は音楽をやめた」です。初回限定盤です。CDは1度再生しております。⚠CD表面にやや傷があります。目立つほどではありません。素人保管です。ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。#ヨルシカ#CD・DVD
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