大東亜建設画報 亜細亜の護り 帝國海軍 昭和十七年 日本軍 戦意高揚 ...

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商品詳細
実家の片付けで出てきた物です。ネットの情報によると、陸軍参謀本部直属の出版社である東方社が海外向けプロパガンダの為に製作した対外情報誌の国内版とのことです。外観は表紙・裏表紙ともに汚れ・シミ・折れなどがあり状態は良くありません。中もあまり良い状態とは言えません。中心ページが1枚ホチキスから外れております。ページ数などが不明なのでページの欠落があるかは分かりません。状態については画像にてご判断ください。コメント無しの即購入OKです。
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