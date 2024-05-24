プーリップ Face\u0026Body Make it own

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新品未使用でしたが、2種類とも外箱に黄ばみと破け・目の後ろのパーツの所に割れと黄ばみ(組み立てたら見えない所)があります。本体確認の為中の袋を開封して、新しい袋に入れ替えています。その為中の箱の方も綺麗ではありません。即購入大丈夫です！