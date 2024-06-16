PS5 DEAD SPACE Remake (北米版)

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デッドスペースリメイク北米版の出品になります。トロコンしたのでご入用の方へお譲りいたします。つい昨日までプレイしていたので動作確認済みです。目立った傷や汚れなどもなく状態良好です。美品ですがあくまでも中古品とご理解の上ご検討いただければ幸いです…その他ご不明な点は何なりとご質問下さい^_^#Playstation5#deadspace#remake#PS5#デッドスペース