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【PS5】Dead Space remake 北米版
商品番号 U95308674163
商品名

【PS5】Dead Space remake 北米版
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドスペースリメイク北米版の出品になります。トロコンしたのでご入用の方へお譲りいたします。つい昨日までプレイしていたので動作確認済みです。目立った傷や汚れなどもなく状態良好です。美品ですがあくまでも中古品とご理解の上ご検討いただければ幸いです…その他ご不明な点は何なりとご質問下さい^_^#Playstation5#deadspace#remake#PS5#デッドスペース
http://narcologia.ru/goods/reinforcement638699.html
http://narcologia.ru/goods/composite197654.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation791521.html
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