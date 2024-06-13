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Nintendo64 2台 コントローラー6個セット
商品番号 F40275012327
商品名

Nintendo64 2台 コントローラー6個セット
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体、コントローラー共に動作確認済みですが古いものなので、ジャンク扱いとなりますスーパーマリオ64にて動作確認済みです今のところ問題なく使えていますが、リセットボタンが甘い時がありますソフトはつきません簡易清掃のみとなります以下発送品となります本体×2アダプタ×2映像ケーブル×1コントローラー×5ハドソンブラックコントローラー×1振動パック×164GBパック×2VRSユニット×1コントローラーパック×2
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