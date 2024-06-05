KORG C1 AIR ホワイト 引き取り限定

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※引き取り限定に変更しました。解体してプチプチで梱包済みなので小さめの車でも載ると思います。幅が135cmあるのでご確認ください。お1人でお越しの際でもお手伝いさせて頂きます。当方広島県南です。直接取り引きのためメッセージのやり取りスムーズにお願いします。KORGC1AIRWHコルグ椅子もセットです。2018年製ですが購入は2019年1月に楽天で購入しました。弾く頻度は週1回くらいで今年はほとんど弾いてません。写真4枚目の汚れと10枚目の板が少し削れてる部分は購入時からです。写真9枚目の側面下に汚れがあります。経年劣化により写真7.8枚目の裏面部分に変色があります。また、白さも経年劣化によりくすんでますので新品の綺麗さをお求めの方はご遠慮ください。取り扱い説明書がないため、スタンドの組み立て方は『C1AIR説明書』で検索してダウンロードしていただきますようよろしくお願いします。ご質問あればコメントください。【特徴】●心地よいタッチを実現するRH3鍵盤●わずか26cmのスリムタイプ●どんなお部屋にもあわせられるシンプルなデザイン●高品位な30種類のサウンド、3つのエフェクト●スマホやタブレットの音楽をピアノから鳴らせるBluetoothオーディオに対応●3本ペダルを標準装備●レッスンに便利な、録音機能、メトロノーム機能、同じ音域で演奏ができる「パートナーモード」機能搭載【主な仕様】●鍵盤：RH3鍵盤、88鍵(A0〜C8)●タッチ・カーブ：5種類●音源：ステレオPCM音源●最大同時発音数：120●音色：30(10×3バンク)●エフェクト：ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)●デモ・ソング：50(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング40)●接続端子：LINEOUT、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン×2、ペダル、スピーカー●無線方式：Bluetooth（A2DPSink）●スピーカー：10cm×2●アンプ出力：25W×2●電源：DC24V●消費電力：18W●外形寸法(W×D×H)：1346x347x770mm、1346x347x926mm（キー・カバーを開けた状態）●質量：35kg(専用スタンド込み)●付属品：ACアダプター、専用スタンド