統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測―

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商品詳細
「統計的学習の基礎データマイニング・推論・予測」TrevorHastie/杉山将/井尻善久定価:￥14000#TrevorHastie#Trevor_Hastie#杉山将#杉山_将#井尻善久#井尻_善久#本#自然／数学書き込み・折れなしカバーに擦れ等ありますが、内部はほぼ新品です。
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