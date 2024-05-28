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掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット
商品番号 S66217599615
商品名

掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■掛け軸3点セット・鈴子輝月『牡丹』・会津陵月『水墨山水』・風鎮＜状態＞多少のシミがございますが、目立った汚れ、傷みはなく比較的良好です。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ■■■掲載画像でご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/septet784619.html
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掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット
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