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- 掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット
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商品詳細
■■■商品説明■■■掛け軸3点セット・鈴子輝月『牡丹』・会津陵月『水墨山水』・風鎮＜状態＞多少のシミがございますが、目立った汚れ、傷みはなく比較的良好です。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ■■■掲載画像でご判断ください。
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掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット
掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット | フリマアプリ ラクマ
掛軸 鈴子輝月『牡丹』木箱+会津陵月『水墨山水』紙箱+風鎮 掛け軸 3点セット
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