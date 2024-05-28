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商品詳細
あまり使わないので出品しました、状態はネックの反りもなくバックパネルにはビニールがついたままの美品です、音もパワーがありなかなか使えるギターです。発送はソフトケースに入れて発送します
http://narcologia.ru/goods/browse685691.html
http://narcologia.ru/goods/traverse447126.html
http://narcologia.ru/goods/smear562304.html
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レスポールカスタムBLC300ラスト価格-
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