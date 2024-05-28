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レスポールカスタムBLC300ラスト価格
商品番号 M78176661327
商品名

レスポールカスタムBLC300ラスト価格
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり使わないので出品しました、状態はネックの反りもなくバックパネルにはビニールがついたままの美品です、音もパワーがありなかなか使えるギターです。発送はソフトケースに入れて発送します
http://narcologia.ru/goods/browse685691.html
http://narcologia.ru/goods/traverse447126.html
http://narcologia.ru/goods/smear562304.html

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