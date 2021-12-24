外国人作家　高学年向け　児童書まとめ18冊

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商品詳細
一度も読んでいませんので綺麗な状態ですが、自宅保管でしたので気になる方はご遠慮ください。※「わたしの心のなか」のみ写真5、6枚目の通り帯と表紙に破けがありますが中は綺麗です。タバコ吸いません。ペット飼っていません。
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