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外国人作家　高学年向け　児童書まとめ18冊
商品番号 T35338848799
商品名

外国人作家　高学年向け　児童書まとめ18冊
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度も読んでいませんので綺麗な状態ですが、自宅保管でしたので気になる方はご遠慮ください。※「わたしの心のなか」のみ写真5、6枚目の通り帯と表紙に破けがありますが中は綺麗です。タバコ吸いません。ペット飼っていません。
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