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Live Blu-ray「吉澤嘉代子の日比谷野外音楽堂」
商品番号 X15315820687
商品名

Live Blu-ray「吉澤嘉代子の日比谷野外音楽堂」
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

【LiveBlu-ray「吉澤嘉代子の日比谷野外音楽堂」】2021年6月20日（日）に開催された単独公演「吉澤嘉代子の日比谷野外音楽堂」を初のブルーレイ化。彼女が17歳から舞台に立つことを夢見続けていた「日比谷野外音楽堂」にて行われ、昨年5月の中止決定により一年以上遅れて開催された念願の公演から、全20曲（アンコール含）が完全収録。さらに、昨年のレーベル移籍から本公演に至るまでの舞台裏に密着した約74分に及ぶドキュメンタリーも付属し、本編には未発表曲「みどりの月」も収録。吉澤嘉代子の夢を記録した永久保存版です。
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