ネオジオポケットカラー

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商品詳細
SNKネオジオポケットカラーカモフラージュブルー2ソフト本 花火、デルソル2付表面と画面にスレ傷、汚れあり、電池部に液漏れ跡 サビ跡はありません。写真でご確認下さい。電源ON、動作は問題なし。音声は出ません。動作確認に使用した電池は付属しません。単三電池2本、ボタン電池CR20321個が別途必要になります。1点ものにつき、返品交換は対応できませんのでご了承下さい。中古品にご了承、ご理解された方のみご検討下さい。完璧を求める方や神経質な方は購入をお控えください。#エス_エヌ_ケイ#SNK
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