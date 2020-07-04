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ワイルド•スピードプレミアムボックス ホットウィール　新品未開封
商品番号 V10680145257
商品名

ワイルド•スピードプレミアムボックス ホットウィール　新品未開封
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルド•スピードプレミアムボックスホットウィール大人気の「ワイルド・スピードプレミアムシリーズ」から“FULLFORCEGRM15がプレミアムボックスとして登場!セット内容ダッジチャージャーR/T、ジャガーXESVプロジェクト8、17'アキュラNSX、マツダRX-7、71'プリマスGTX○新品•未開封の商品になります。○未開封の為、初期不良等につきましてはご対応いたしかねますのでご了承ください。○未開封商品の為、開封後の返品はご遠慮ください。ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···ホットウィール
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