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商品詳細
※単品購入の場合お値下げ不可※Blu-ray版です。「モーニング娘。'17/モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2017秋～WeareMORNINGMUSUME。～工藤遥卒業スペシャル〈3枚組〉」モーニング娘。'17/譜久村聖定価:￥12000※中古品の為、完璧な状態を求める方や少しでも気になる方は購入をお控えください。#モーニング娘。17#モーニング娘。_17#譜久村聖#CD・DVD2017年秋のコンサートツアーから、12月11日の日本武道館最終公演をシューティング。10期メンバーの工藤遥の卒業公演ということもあり、サプライズ・ゲストを迎えての感激ステージが展開する。
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