【新装版】徳川慶喜公伝全三巻　東京大学出版会

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ご覧頂きありがとうございます。研究用に購入したものです。書き込みはありません。とても綺麗な状態だと思います。(滋養は写真でご確認下さい)「徳川慶喜公伝史料篇3新装版」〔渋沢栄一定価:各￥10,450※自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。#徳川慶喜公伝 #東京大学出版会