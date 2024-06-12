体系会計諸則集―対照・解説

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●状態：図書館除籍本・リサイクル本●カバー：あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：昭和58年10月発行、3刷リサイクル印字あり、シールありこちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#お金#資産運用#株主優待#仕事#ビジネス#金融#海外#会社#経営#経済￼#世界#ファイナンシャル#企業#業界#会計#簿記#経済学#市場#証券