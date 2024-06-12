2019年 イ・ジュンギ アジアツアー『Delight for us』

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商品詳細
イ・ジュンギアジアツアーDelightforusスペシャルエディションです。アジアツアーDelightforusの韓国アンコール公演Blu-ray2枚 本公演DVD1枚 メイキング写真集スノードームの入った豪華版になります。DVDは1度のみ再生、写真集の表紙は最初から汚れのようなものがあります。個人の保管品となるため、神経質な方はご遠慮下さい。また、購入後の返品、返金は受け付けておりませんので予めご了承ください。#イジュンギ#イ・ジュンギ#LEEJOONGI#アジアツアー#スノードーム#2019年ソウル公演
http://narcologia.ru/goods/reproduce369655.html
http://narcologia.ru/goods/composite952854.html
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