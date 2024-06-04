ニンテンドー3DS LL スーパーロボット大戦UXパック

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「ニンテンドー3DSLLスーパーロボット大戦UXパック」任天堂定価:￥24800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS作動確認済み、問題ございません。写真にある物が全てになります。(ソフトは含まれません)本体,タッチペンのみになります。その他はございません。使用感はございますので、傷と汚れは写真をご覧いただきご自身で確認お願いいたします。元箱はありませんが、プチプチで丁寧に梱包して送ります。中古品ですので、完璧なものをお求めの方や神経質な方は購入をお控えください。また、すり替え等のトラブル防止のため、返品返金はお受け致しかねますのでご了承ください。値下げはご遠慮お願い致します。