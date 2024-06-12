「真理・政治・道徳」シェリル・ミサック/加藤隆文/嘉目道人/谷川嘉浩定価:￥5400#シェリル・ミサック#加藤隆文#加藤_隆文#嘉目道人#嘉目_道人#谷川嘉浩#谷川_嘉浩#本#哲学／哲学本の状態に関しては写真をご覧ください。なお、古本であることをご了承いただいた上でご購入ください。値引きは致しません。



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本の紹介｜BOOK asahi.com：朝日新聞社の書評サイト



大賀祐樹 / OHGA Yuki (@orga_yk) / X



『真理・政治・道徳：プラグマティズムと熟議』（原書） Truth, Politics, Morality : Pragmatism and Deliberation