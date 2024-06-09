NINTENDO SWITCH LITE ジャンク品

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商品詳細
NINTENDOSWITCHLITEジャンク品色、グレー電源が入らず、充電も出来ません。左のスティック折れもあります。電源が入らないので初期化、見守り解除出来ていません。ジャンク品ということと全てのことにご理解頂きお選びください。箱はありますがACアダプターなしです。よろしくお願いします！
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