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NINTENDO SWITCH LITE ジャンク品
商品番号 H35327670494
商品名

NINTENDO SWITCH LITE ジャンク品
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NINTENDOSWITCHLITEジャンク品色、グレー電源が入らず、充電も出来ません。左のスティック折れもあります。電源が入らないので初期化、見守り解除出来ていません。ジャンク品ということと全てのことにご理解頂きお選びください。箱はありますがACアダプターなしです。よろしくお願いします！
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