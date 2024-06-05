キングダムハーツⅢ HD 1.5+2.5 リミックス 2.8 ファイナル セット

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商品詳細
PS4ソフト3点セット・キングダムハーツHD1.5+2.5リミックス・キングダムハーツHD2.8 ファイナルチャプタープロローグ・キングダムハーツ3「キングダムハーツ-HD1.5＋2.5リミックス」スクウェア・エニックス定価:￥6800「キングダムハーツHD2.8ファイナルチャプタープロローグ」スクウェア・エニックス定価:￥6800「キングダムハーツIII」スクウェア・エニックス定価:￥8800動作確認済です。即購入◎バラ売り×プチプチ、防水対策し匿名配送にて発送その他何か気になる点あればお気軽にコメントください。#スクウェア・エニックス#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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