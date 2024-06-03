激レア！PCエンジン ゴジラ爆闘烈伝 super CD-ROM 東宝 ...

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商品詳細
東宝映像事業部のPCエンジン用ソフト「ゴジラ爆闘烈伝」です。純正本体で動作確認済み。CD-ROMです。ジャケット、説明書は経年による傷みがあります。ディスクは大変きれいな状態です。定形外郵便等で速やかに発送します。#toho#GODZILLA#メカ#ラドン#ガイガン#レア#貴重#稀少
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