希少美品　アンティーク　中華陶器　青磁　水瓶

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#☆只今全力出品SALE強化中！☆購入、コメント前にプロフィールをご覧下さい☆#映え系インテリア☆容姿と鮮やかな色合いが美しい青磁のようです蓋裏に小さなコボレがありますが外観に傷やワレは無く極めて珍しい一品です検索をかけましたが詳細な文献がなく実用品ですが骨董としての価値が高い唯一無二と言える希少品です繊細な容姿なので安全にしっかりとした包装を行ない発送致します寸法 高さ 横幅約 43 22 cm種類...その他種類...茶道具配送破損以外の返品不可でお願い致します