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そこにすわろうとおもう　ポストカード付き　大橋仁
商品番号 C13225623468
商品名

そこにすわろうとおもう　ポストカード付き　大橋仁
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ本取り扱いの古本屋にて購入致しました。コレクションとして保管していましたが出品致します。帯.表紙に破れ、汚れ外箱に傷があります。本体の写真集は概ね綺麗だと思います。あくまで中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。
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