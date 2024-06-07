【現状渡し】 YAMAHA ヤマハ コルネット YCR-3330S ケース付き

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは演奏での動作は未確認になります。ピストンは普通に動きました。また、大きな打痕も数カ所見られます。写真にてご確認お願い致します。現状でのお渡しになります。ご理解いただいた方のみご購入お願い致します。■打痕が数ヶ所あります。特に写真4枚目は凹んでいます。■全体的に小傷、錆、くすみが結構あります。※マウスピースはありません。ご購入者様でご準備お願い致します。※輸送中の破損などに関しましては、こちらでは補償ができかねますのでご了承ください。★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送はハードケースを梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#YAMAHA#ヤマハ#コルネット#管楽器#楽器#人気管理番号2023