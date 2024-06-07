ナイキ エアリフト 白 23センチ

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商品詳細
ナイキエアリフト白23cm#NIKE昨年購入して、２回ほど履きました。目立った汚れなどはないと思いますが、素人検品のため見落としがある場合もございます。神経質な方はご遠慮ください。箱は処分してしまったため、違う靴の箱に入れるか、袋に入れての発送になります。
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