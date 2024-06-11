

新作★吉岡勝巳★備前窯変徳利★かせ胡麻・緋色



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金重 愫 作 「備前徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



中村和樹 作 「備前窯変徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



藤原 啓 作 「備前窯変徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



希少作★前嶋 五一郎★備前≪窯変≫徳利B★緋色・黄胡麻



中村和樹 作 「備前窯変徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



備前カセ胡麻徳利 - 備前焼うちだ 内田和彦



中村和樹 作 「備前徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



中村和樹 作 「備前窯変徳利」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～



酒器 | 備前焼 金重潤平



希少作★前嶋 五一郎★◎備前窯変徳利★粗土 - 通販 - gofukuyasan.com

備前の人気実力作家 吉岡勝巳氏のかせ胡麻等の美しい土味・造形・焼けの良い備前窯変徳利になります。大体の大きさは、高さ：約１４ｃｍ、径：約７，３ｃｍ程度になります。【プロフィール】趣味で備前焼を始め現在の備前焼に飽きたらず窯を築いて作陶生活にはいる。以来２０年現在では山の中で野鳥の写真を写しながら作陶三昧の生活を送っています。ゆっくりろくろを回し手捻り風の作品や独特の雰囲気の面取の作品を作り、人工的な手法を嫌い割り木のみで炊き上げ独特の色合いの作品を作ります。注意事項作品と栞のみになります。