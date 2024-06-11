植田彰子氏 絵画 風景画

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商品詳細
たくさんの中からご覧いただきありがとうございます(*^^*)植田彰子氏絵画です。絵画に関しては詳しくありません。サイズ(素人測定)縦45cm×横58cm収納箱のまま簡易発送させて頂きます。ご理解頂ける方にお譲りいたします。#植田彰子#風景画#絵画#水彩画#熊野灘#アンティーク#タペストリー#tapestry#美術品#芸術品
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