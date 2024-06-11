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植田彰子氏 絵画 風景画
商品番号 B48281113367
商品名

植田彰子氏 絵画 風景画
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,760 円
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商品詳細

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます(*^^*)植田彰子氏絵画です。絵画に関しては詳しくありません。サイズ(素人測定)縦45cm×横58cm収納箱のまま簡易発送させて頂きます。ご理解頂ける方にお譲りいたします。#植田彰子#風景画#絵画#水彩画#熊野灘#アンティーク#タペストリー#tapestry#美術品#芸術品
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