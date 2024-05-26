トラキン Bigアクスタ 木村慧人

トライブキングダムトラキンTRIBEKINGDOMKitchenKingdomBlastKCKキッチンキングダムブラストイベント上位ランキング入賞記念景品Bigアクリルスタンド木村慧人※非売品新品未開封品ですが、素人の自宅保管です。神経質な方は購入をご遠慮ください。また初期傷に関してもご了承の上ご購入ください。※喫煙者、こども、ペットはおりません。お値引き希望の方は希望額もお願いします。人気グループ...FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー...木村慧人グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)