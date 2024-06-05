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- 送料込みシャーベル by ジャクソン ストラトタイプエレキ フロイドローズ搭載！
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商品詳細
シャーベル byジャクソン ストラトタイプエレキ フロイドローズ搭載！ですサブで使用していたのでフレットもそんなに減っていません。動作良好です ピックアップ問題無しボリューム トーンガリありませんでした。クリーニングしまいたが結構美品だと思います。リアは出力しっかりありハードロックからバラード クリーンまでこなすギターです。ネックはかなり細いので女性 初心者の方にもおすすめです弾きやすいと思います。ゴトーペグ搭載 アーム欠品です。弦は交換お願い致します。出来る限りクリーニングワックスしましたが写真でご判断お願い致します。細かい傷はあります。バックパネルネジ一個ありませんが問題はありません。ケースありません エアパッキンと巻き段ボールにて配送です綺麗な色のシャーベルよろしくお願い致しますタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/reproduce148655.html
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