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送料込みシャーベル　by ジャクソン　ストラトタイプエレキ　フロイドローズ搭載！
商品番号 K26239690702
商品名

送料込みシャーベル　by ジャクソン　ストラトタイプエレキ　フロイドローズ搭載！
ブランド名 ジャクソン
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャーベル　byジャクソン　ストラトタイプエレキ　フロイドローズ搭載！ですサブで使用していたのでフレットもそんなに減っていません。動作良好です　ピックアップ問題無しボリューム　トーンガリありませんでした。クリーニングしまいたが結構美品だと思います。リアは出力しっかりありハードロックからバラード　クリーンまでこなすギターです。ネックはかなり細いので女性　初心者の方にもおすすめです弾きやすいと思います。ゴトーペグ搭載　アーム欠品です。弦は交換お願い致します。出来る限りクリーニングワックスしましたが写真でご判断お願い致します。細かい傷はあります。バックパネルネジ一個ありませんが問題はありません。ケースありません　エアパッキンと巻き段ボールにて配送です綺麗な色のシャーベルよろしくお願い致しますタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/reproduce148655.html
http://narcologia.ru/goods/slide796987.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming438092.html
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