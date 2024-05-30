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- ケモンカードゲーム デッキビルドBOX 黒炎の支配者ｘ2BOX シュリンク付き
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商品詳細
ビルドデッキBOX【黒炎の支配者】シュリンク付き2箱ボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ご覧頂きありがとうございます。・美品だと思いますが素人確認なので写真で 商品確認をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。・トラブル防止の為、プレイ用でお願い致します。・すり替え防止等の理由から返品は お断りさせていただきますのでご了承ください。
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