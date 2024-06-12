AMATERAS 0058 マイクトランス (マイクプリアンプ)

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カフェオレーベルさんの、アマテラス0058になります。ライブやレコーディング時、ダイナミックマイクに繋ぐだけで音が艶やかになり音質変化を体感できます。ライブで1回使っただけで、防湿庫に保管しておりました。以下、HPからの引用になります。■こんな方に…・勝てるステージマイクが欲しい。・自分の声を生かせるマイクが欲しい。・リハやステージでもっと快適に歌いたい。・ライブで歌う時に、余計な出っ張り感を感じる時がある。・輪郭が甘い。安定感がない。芯がない。・のびのび歌いたいのに、返しの音が気持ち悪くて歌いにくい。・細かいニュアンスが伝わらない。マイク・トランス『AMATERAS0058』■ステージの定番シュアSM58はじめあらゆるダイナミックマイクに対応。使い方はシンプル。リハスタやライブハウスにある、ダイナミックマイク（SM58など）に繋ぐだけ。リハスタやライブハウスにある、毎度おなじみシュアー『SM58』。そのゴッパーを「ゴッパーって、こんなに素晴らしいマイクだったんだ！」と感じて頂けます。◼プロミュージシャンのステージでは・・・多くの場合、ボーカル専用のハイエンドクラスのマイクプリアンプを使用し、ボーカルの質感を向上させています。しかし、専属のPAさんが必要だったり、十数万円以上もする高価なマイクプリの購入、及び持ち込みでセッティングにかなりの手間も掛かります。ダイナミックニーヴくんは、【最高級マイクプリアンプの持つ質感を、シンプルなセットアップだけで、いつものライブハウスで得る】ことが可能になります。形式：パッシブ型ライントランス、周波数特性：10Hz-80kHz+/-0.3db、コネクター：・XLR入力端子×1（NEUTRIK社製）、・XLR出力端子（NEUTRIK社製）×１、compact仕様サイズ：（高さ：31mm・幅：60.5mm・奥行：112mm）種類···パワーアンプ種類···PAシステム