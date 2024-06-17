♦中国古美術 古玩 古銅 釈迦如来坐像 仏教美術 仏像 アンティーク 骨董品

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種類...その他主な素材...銅モチーフ...宗教・神話ご注意気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。♦プロフィールご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 ★銅製は希少でございます。 《中国古玩古美術》 【釈迦如来坐像】 仏像古仏 （古銅銅製） 箱なし真面目に造られております、中国の仏像でございます。胎は薄手に造られております。銅に鍍金をされております、１番最後の拡大画像になりますが違う金属を嵌め込んだ（象嵌）かと見受けられます。他にも同金属ございますが同じ象嵌と思われます。左右対の飾りは後側に差し込みになります。最近の新しい仏像ではございませんのでご理解お願い致します。 状態銅製の古い仏像になりますので汚れ、変色、鍍金の剥がれがございます。その他目立って気になる箇所は特段ございません。ご購入の前に光源の関係上、画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 24.5cm横幅 11.9cm置く 12.5cm弱重量 1.6Kg弱ご不明な点ございましたらお問い合わせ下さい。#仏像#銅製#銅器#唐金#純銅#唐物#宣徳銅#民国時代#清朝#古銅#仏教美術#釈迦如来坐像#釈迦如来立像#阿弥陀如来立像#阿弥陀如来坐像#阿弥陀如来像#阿弥陀三尊#釈迦如来像#お釈迦様#観音様#観音菩薩#乾隆年製#仏教美術#仏教#中国古美術#清時代#清朝末#神様#古仏#古玩#青銅#釈迦如来#骨董品#美術品#唐金#金属工芸#鈞窯#成化年製#大明成化年製#大明年製#宣統年製#清時代#清末#中国骨董品#中国工芸品#乾隆年製#清時#明時代#清朝#嘉慶年製#雍正年製#宣統年製#乾隆年製#嘉靖年製#光緖年製#道光年製#同治年製